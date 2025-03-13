Суд принял жалобу Поперечного на решение по делу о дискредитации армии

Мосгорсуд принял жалобу Поперечного на решение по делу о дискредитации ВС РФ

Мосгорсуд принял жалобу стендап-комика и блогера Данилы Поперечного (признан в РФ иностранным агентом) на решение о признании его виновным в дискредитации армии. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Дата судебного заседания еще не назначена, отметили в суде.

ТАСС отмечает, что в решении Тверского суда Москвы говорится, что защита просила суд прекратить производство по административному делу в связи с истечением срока давности.

22 ноября Поперечного оштрафовали на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации ВС РФ из-за постов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). По версии суда, публикации блогера были «направленные на формирование негативного отношения к российской армии». Его адвокат настаивал, что россияне не могли видеть публикацию блогера в Instagram, так как эта платформа заблокирована в России.

В январе этого года стендапер опроверг слухи о депортации из США. Он назвал публикации об этом «двухкопеечной желтушной херней без пруфов».

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