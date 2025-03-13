Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту пожара в хостеле

СКР возбудил дело по факту пожара в хостеле в Благовещенске
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

По факту пожара в хостеле в Благовещенске, при котором погибли пять человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Амурской области.

Уголовное дело возбуждено за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

В настоящее время следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Обстоятельства происшедшего устанавливаются, назначена пожарно-техническая экспертиза. Правоохранительные органы задержали лицо, предоставляющее услуги по проживанию в хостеле.

Руководитель следственного управления поставил расследование уголовного дела под личный контроль.

Вечером 12 марта загорелось административное здание в Благовещенске на улице Чайковского, 209. В результате пожара погибли пять человек, еще трое пострадали. Огонь распространился на 180 квадратных метров. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

Ранее в Благовещенске произошел крупный пожар на тысячу «квадратов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами