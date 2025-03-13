В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту пожара в хостеле

СКР возбудил дело по факту пожара в хостеле в Благовещенске

По факту пожара в хостеле в Благовещенске, при котором погибли пять человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Амурской области.

Уголовное дело возбуждено за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

В настоящее время следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Обстоятельства происшедшего устанавливаются, назначена пожарно-техническая экспертиза. Правоохранительные органы задержали лицо, предоставляющее услуги по проживанию в хостеле.

Руководитель следственного управления поставил расследование уголовного дела под личный контроль.

Вечером 12 марта загорелось административное здание в Благовещенске на улице Чайковского, 209. В результате пожара погибли пять человек, еще трое пострадали. Огонь распространился на 180 квадратных метров. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

Ранее в Благовещенске произошел крупный пожар на тысячу «квадратов».