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Житель Подмосковья рассказал о диверсиях ГУР и сдал подельников

Житель Подмосковья признался в работе на ГУР Украины и организации диверсий
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Телеграм-канал Ростов №1

Житель Подмосковья Артем Чернов признался в работе на Главное управление разведки (ГУР) Украины и организации диверсий на территории России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского областного суда.

«Чернов в окончательной редакции обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности - организация, руководство, организация финансирования диверсий) и ч. 4 ст. 275 УК РФ (госизмена в пользу иностранного государства)», — указано в обвинительном заключении.

Подельники Чернова частью находятся под арестом в СИЗО или задержаны, еще несколько человек пока находятся в бегах, их разыскивают правоохранительные органы. Сам Чернов признался, что с начала СВО на Украине он желал России поражения на фоне ненависти к российской власти, из-за чего самостоятельно связался с сотрудником ГУР в социальных сетях.

Чернов и его подельники организовывали и проводили диверсии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2022-2023 годах.

До этого стало известно, что В Казани 17-летний подросток обвиняется в участии в террористической организации и государственной измене.

Молодой человек с помощью сети Интернет установил контакт с украинской террористической организацией и передавал за денежное вознаграждение информацию об объектах и предприятиях, расположенных на территории Казани.

Ранее задержанные в Ростове-на-Дону женщины рассказали о деталях готовившегося теракта.

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