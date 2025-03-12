На Кубе двух российских туристов утянуло волнами в Атлантический океан

На Кубе двое путешественников из России утонули в Атлантическом океане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Мужчину с женщиной утянуло волнами. Все случилось около часа назад на пляже в Варадеро», — говорится в сообщении, опубликованном в 21:10 по московскому времени.

Тела утонувших извлекли из воды. После инцидента купание на пляже запретили из-за сильных волн.

В конце февраля сообщалось, что два гражданина России погибли во время дайвинга у острова Верде на Филиппинах. Группа из четверых туристов отплыла в море вместе с местным инструктором. Во время погружения всех их унесло от лодки, после чего двое россиян смогли вернуться, а двое других пропали без вести. Спустя некоторое время удалось обнаружить тело 29-летнего Ильи Перегудина. Оказалось, что на мужчину напали акулы, которые отгрызли одну из его рук.

Другого пропавшего, 39-летнего Максима Мелехова, обнаружили раньше, он был жив, но уже потерял сознание. Спасти его врачам не удалось, он скончался в больнице.

Ранее россиянин захотел поплавать в бассейне на крыше и не выжил.