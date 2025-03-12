Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Кубе двух российских туристов утянуло волнами в Атлантический океан

Mash: на Кубе двое российских туристов утонули в Атлантическом океане
close
Telegram-канал Mash

На Кубе двое путешественников из России утонули в Атлантическом океане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Мужчину с женщиной утянуло волнами. Все случилось около часа назад на пляже в Варадеро», — говорится в сообщении, опубликованном в 21:10 по московскому времени.

Тела утонувших извлекли из воды. После инцидента купание на пляже запретили из-за сильных волн.

В конце февраля сообщалось, что два гражданина России погибли во время дайвинга у острова Верде на Филиппинах. Группа из четверых туристов отплыла в море вместе с местным инструктором. Во время погружения всех их унесло от лодки, после чего двое россиян смогли вернуться, а двое других пропали без вести. Спустя некоторое время удалось обнаружить тело 29-летнего Ильи Перегудина. Оказалось, что на мужчину напали акулы, которые отгрызли одну из его рук.

Другого пропавшего, 39-летнего Максима Мелехова, обнаружили раньше, он был жив, но уже потерял сознание. Спасти его врачам не удалось, он скончался в больнице.

Ранее россиянин захотел поплавать в бассейне на крыше и не выжил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами