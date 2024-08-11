Россиянин захотел поплавать в бассейне на крыше и не выжил

В Таиланде 20-летний турист из России упал с крыши семиэтажного дома и не выжил после полученных травм. Об этом написало издание Khaosod.

По данным источника издания, Владислав С. арендовал у друга жилье в кондоминиуме в Чалонге на курорте Пхукет. По словам его соседа из Турции, молодой человек решил поплавать в бассейне на крыше дома. Мужчина в последний раз видел россиянина в купальных шортах у воды.

Через некоторое время Владислава без признаков жизни нашли на стройплощадке рядом с кондоминиумом. На теле были травмы, характерные для падения с высоты.

Россиянина доставили в больницу Вачира на вскрытие. Местные власти уведомили посольство России, чтобы организовать перевозку тела на родину.

До этого туристический автобус упал в озеро на юге Таиланда. По данным СМИ, белый микроавтобус Toyota утонул в водохранилище на территории национального парка Као Сок. На глазах у рабочих и местных жителей автобус пронесся по высокому бетонному пирсу и упал в воду.

В результате аварии пострадала только 39-летняя женщина-водитель, очевидцы инцидента помогли ей выбраться наружу. Она получила перелом левого запястья и порез на подбородке и была отправлена в больницу.

Ранее автобус с туристами перевернулся в Турции.