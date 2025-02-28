Посольство РФ подтвердило гибель двух россиян у острова Верде

Посольство РФ: два россиянина погибли во время дайвинга у острова на Филиппинах

Два гражданина РФ действительно погибли во время дайвинга у острова Верде на Филиппинах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в стране.

«Согласно информации, полученной в рабочем порядке, граждане России М. С. Мелехов и И. Перегудин утонули во время дайвинга у острова Верде 27 февраля около 13:30 (08:30 мск)», — указано в сообщении.

Отмечается, что тело Мелехова привезли в больницу города Батангас, а Перегудина доставили в клинику Пуэрто-Галеры. В настоящее время российские дипломаты ищут родственников скончавшихся россиян.

До этого о гибели россиян сообщило издание Associated Press. Группа из четверых туристов отплыла в море вместе с местным инструктором. Во время погружения всех их унесло от лодки, после чего двое россиян смогли вернуться, а двое других пропали без вести. Спустя некоторое время удалось обнаружить тело 29-летнего Ильи Перегудина. Оказалось, что на мужчину напали акулы, которые отгрызли одну из его рук.

Другого пропавшего, 39-летнего Максима Мелехова, обнаружили раньше, он был жив, но уже потерял сознание. Спасти его врачам не удалось, он скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что в Таиланде неизвестный преследовал туристку и попытался проникнуть к ней в номер.