Пассажирам Tap Air Portugal потребовалась помощь врачей из-за дыма на борту самолета

Самолет Tap Air Portugal, выполнявший рейс из Лиссабона в Лондон, был вынужден совершить экстренную посадку в португальском городе Порту из-за задымления в салоне. На борту находилось 194 пассажира, некоторым из них потребовалась помощь врачей, сообщило издание Mirror.

ЧП произошло вечером 11 марта. Пилоты подали сигнал тревоги и приземлились в Порту спустя час и 15 минут после вылета. В результате девять человек попали в больницу, еще двоим оказали помощь на месте. Люди надышались дымом и жаловались на тошноту и головную боль.

По данным национального оператора аэропортов Португалии ANA, причиной задымления стали технические проблемы с самолетом. В настоящий момент продолжается расследование, чтобы выяснить точную причину проблемы.

В этот же день летевший из Стамбула в Москву Airbus A330 турецкой авиакомпании подал сигнал бедствия и запросил смену курса, после чего отправился в сторону белорусско-литовской границы. В итоге самолет совершил незапланированную посадку в Вильнюсе, никто не пострадал. О причинах случившегося ничего не сообщается.

Ранее самолет с отказавшей системой радиолокации экстренно приземлился в Москве.