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В Видном начали ремонт наиболее пострадавшей от БПЛА квартиры

В Видном специалисты начали ремонт наиболее пострадавшей от атаки БПЛА квартиры

Специалисты начали ремонтные работы в квартире в подмосковном городе Видном, которая больше всего пострадала от падения украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

«Совместно с застройщиком и управляющей организацией ведем работу в домах №6, корпус 2 и №5, корпус 1, расположенных в Западном квартале», — написал он.

По словам чиновника, квартира семьи Мухаевых, находящаяся в доме №6, корпус 2, получила наиболее серьезные повреждения. На кухне ремонтная бригада 12 марта демонтировала стены и подготовила проемы между несущими элементами конструкции для установки окон. Специалисты уже установили новое окно в соседней комнате — спальне.

Глава округа заявил, что также проводятся работы по восстановлению фасада. В связи с этим он призвал местных жителей не подходить к торцу дома №5, корпус 1 и воздержаться от посещения дворовой территории дома №6, корпус 2. Каторов пообещал, что работы завершат как можно скорее.

Накануне сообщалось, что шесть человек пострадали от падения обломков украинских беспилотных летательных аппаратов в Видном, включая четырехлетнего ребенка.

По данным министерства обороны России, в ночь на 11 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области.

Ранее стало известно, сколько автомобилей повреждено при атаке БПЛА в Подмосковье.

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Атаки БПЛА на Россию
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