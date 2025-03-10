Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожар на рынке «Московский ряд» попал на видео

Пожар на 300 «квадратах» произошел на рынке «Московский ряд»

В Филимоновском районе российской столицы на рынке «Московский ряд» произошло возгорание на территории площадью 300 квадратных метров. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, сначала вспыхнула палатка с фруктами, а затем огонь перекинулся на другие торговые точки. Согласно предварительной информации, территорию рынка самостоятельно покинули 40 человек. Никто не пострадал.

В настоящее время пожар ликвидируют специалисты МЧС.

До этого сообщалось о возгорании в здании, расположенном около Павелецкого вокзала. По словам очевидцев, люди, находящиеся в горящем здании, просили о помощи.

Также 10 марта в Москве из огня в здании на улице Дербеневской спасли четырех человек. Уточняется, что огонь распространился на площадь 40 квадратных метров. Одного из пострадавших госпитализировали.

Ранее в Пермском крае крупный пожар произошел в доме с людьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами