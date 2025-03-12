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В Центральном детском мире на Лубянке потушили пожар

АГН: возгорание в Центральном детском мире потушили

Возгорание в столичном Центральном детском мире (ЦДМ) на Лубянке ликвидировано. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники.

«Из-за небольшого пожара в ЦДМ на Лубянке из здания эвакуировали людей. По данным Агентства «Москва», загорелись декорации витрины кофейни, к этой минуте огонь потушен», — говорится в публикации.

Агентство уточнило, что площадь возгорания составила два квадратных метра.

Незадолго до этого Telegram-канала SHOT сообщал, что в магазине на Лубянке произошел пожар, который начался на первом этаже в пекарне Cinnabon. Посетителей эвакуировали.

По данным источников, на место происшествия выдвинулись экстренные службы. Причины произошедшего находятся на уточнении.

10 марта на территории рынка «Московский ряд», который находится в Филимоновском районе Москвы, произошел пожар. Пламя распространилось на площади 300 квадратных метров.

Как сообщал Telegram-канал SHOT, сначала огонь охватил палатку с фруктами. Далее он перекинулся на другие торговые точки. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Москве у одной из станций метро начался пожар.

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