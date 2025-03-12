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Дагестанский чиновник нанес ущерб государству в 9 млрд рублей

Дагестанский чиновник создал незаконную свалку и вывозил туда отходы из Дербента
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Бывший директор муниципального автономного учреждения (МАУ) «Горсервис» был задержан за создание незаконной свалки в Дагестане. Об этом сообщили в МВД республики, пишет РИА Новости.

«С февраля 2021 года по май 2023 года подозреваемый, по предварительному сговору с сотрудниками администрации Дербента осуществлял незаконную транспортировку твердых коммунальных отходов», — рассказал и ведомстве.

Незаконная свалка располагалась в районе населенного пункта Дюзлер Дербентского района. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 9 млрд рублей.

Недавно в Перми бывшего руководителя регионального управления автодорог и транспорта Андрея Уголькова осудили на шесть лет. Обвинения чиновнику предъявили еще в 2023 году, речь идет о получении взятки в 15 млн рублей. Угольков находился под стражей до вынесения приговора. Известно, что взятку передавали через посредника, он также был задержан.

Ранее бывшего директора норильского аэропорта приговорили к тюремному заключению за взятку.

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