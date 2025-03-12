Замглавы администрации российского города задержали за превышение полномочий

Замглавы администрации города Дубны в Московской области Павла Гришина задержали в связи с подозрением в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Гришин задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящее время с ним проводятся следственные действия», — говорится в сообщении без уточнения деталей дела.

Задержанный является замглавы дубнинской администрации с 2022 года. До этого мужчина руководил АО «ПТО ГХ».

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