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Названы участки тела, которые «любят» клещи

Live Science: клещи чаще стремятся прикрепиться к паховой области и коже головы

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После попадания на одежду или тело человека клещи стремятся прикрепиться к участкам с тонкой и теплой кожей. К ним относятся паховая и подмышечная области, а также волосистая часть головы. Об этом изданию Live Science сообщил Гэри Вормсер, руководитель отдела инфекционных заболеваний Диагностического центра болезни Лайма при Нью-Йоркском медицинском колледже.

Сезон активности клещей начинается в середине апреля, а в мае их популяция достигает пика. Такое увеличение числа насекомых грозит повышением риска укусов и передачи людям таких опасных заболеваний, как болезнь Лайма (заболевание с преимущественным поражением кожи, нервной, сердечно-сосудистой систем и опорно-двигательного аппарата) и бабезиоз (паразитарная инфекция).

Вормсер рассказал, что укусы клещей, как правило, не вызывают боли или зуда, что позволяет насекомым беспрепятственно присасываться к коже и оставаться незамеченными. По этой причине необходимо тщательно проверять все участки тела на наличие клещей после прогулок на природе.

Специалист по инфекционным заболеваниям уточнил, что эти насекомые предпочитают закрепляться в паховой и подмышечной областях, а также на коже волосистой части головы. Дело в том, что кожа на этих участках более теплая и тонкая. Эти свойства облегчают прогрызание и извлечение крови из-под ее поверхности.

Ранее выяснилось, что укус клеща может спровоцировать шизофрению.

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