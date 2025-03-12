В Госдуме не поддержали идею Матвиенко запретить студентам из регионов учиться в Москве

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала сократить прием абитуриентов из регионов в вузы столицы — она считает, что многие из них становятся «неудачниками» и не работают по специальности. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с «Газетой.Ru» не поддержал эту идею — это нарушение прав абитуриентов.

«До сих пор мы слышали, что поступление студентов из регионов в столичные вузы — это главное достижение единого государственного экзамена. Теперь оказывается, что это проблема. И действительно, мы понимаем, что большинство студентов из регионов в свои регионы после столицы не возвращаются. И действительно, многие из них не находят работу по специальности, хотя не возвращаются, потому что, даже работая не по специальности, они получают больше, чем получали бы в регионах. Например, разница в оплате педагогического труда в Российской Федерации между регионами 5,5 раза. Отсюда так называемый педагогический туризм, медицинский туризм, можно привести и другие примеры разного рода профессиональных туризмов в столице нашей родины», — сказал он.

Смолин отметил, что ограничение количества платных мест в вузах станет нарушением прав людей, которые хотели бы заплатить за свое образование.

«Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, до начала боевых действий на Украине отмечал, что ведущие вузы страны нередко становятся перевалочными базами для утечки умов из России, что многие студенты, показавшие высокие результаты еще на стадии бакалавриата, до половины таких студентов, если быть более точным, уезжают за рубеж. Другими словами, единый государственный экзамен не был главной причиной, но способствовал утечке умов из страны. По оценкам Германа Грефа, в целом потери от утечки человеческого капитала в нашей стране превосходили потери от утечки капитала финансового. Я думаю, что искусственно ограничивать право студентов на платное образование — это неправильно. Если человек хочет заплатить за свое образование, это его право. В образовательной политике, как и в любой другой, ключевым стимулом должен быть не кнут, а пряник, поэтому я поддерживаю действия Министерства образования и науки, которое в последние годы расширяет прием на бюджетные места именно в региональные вузы, это правильно. Но ограничивать возможности платного приема я бы не стал, это право человека», — добавил он.

По мнению депутат, нужно дать абитуриентам возможность выбирать, какой экзамен сдавать — ЕГЭ или классический, в таком случае часть из них оставалась бы учиться в регионах.

«Я думаю, что всякого рода ограничения — это паллиативное решение. Мы много лет предлагаем решение радикальное и в то же время самое мягкое — мы предлагаем, не отменяя полностью единый государственный экзамен, дать выпускникам школ и абитуриентам вузов право выбора между ЕГЭ, то есть формалистическим экзаменом, и классическим, человеческим экзаменом. В этом случае, как мы убеждены, те, кто непременно рвется в столичные вузы, выбирали бы ЕГЭ, а те, кто собираются поступать в свои региональные вузы, тем более в колледжи, выбирали бы классический экзамен. Это позволило бы нам уменьшить утечку умов из регионов и уменьшило бы вред от единого государственного экзамена, который, с нашей точки зрения, намного превосходит его пользу», — заключил депутат.

12 марта спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала сократить прием региональных абитуриентов в высшие учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга и Казани с целью прекратить «перепроизводство невостребованных специалистов».

«Давайте поставим задачу в течение пяти лет уменьшать наборы в вузы, набирать столько, сколько нужно. Остальные пусть учатся у себя дома», — считает она.

Матвиенко считает, что вузы перечисленных городов «стали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны» в таком количестве российскому рынку труда. Спикер Совфеда утверждает, что некоторые студенты из регионов, отучившиеся в Москве, не могут после выпуска найти работу по специальности и становятся «неудачниками».

Ранее в Госдуме высказались в поддержку идеи повысить декретные выплаты студенткам в 10 раз.