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В Минстрое заявили, что главами управляющих компаний должны быть только россияне

Минстрой: руководить управляющими компаниями должны только граждане РФ
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Государственный Совет Республики Татарстан

Руководить управляющими компаниями должны иметь право только граждане России, считает глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Его цитирует РИА Новости.

«Есть ряд моментов, связанных с тем, что гражданство не является обязательным требованием к руководителям управляющих организаций. В целях повышения ответственности и контроля считаем необходимым совместно проработать введение такого требования», — сказал министр во время заседания Совфеда.

Он также сообщил, что эксперты подготовили проект закона, который обяжет УК отчитываться перед собственниками об итогах своей работы.

До этого доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко сообщила, что в июле ожидается повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг. По ее словам, стоимость тарифов ЖКХ увеличится на 4–15% в зависимости от конкретного региона, и это станет частью масштабной реформы ЖКХ.

Ранее юрист объяснил, что будет, если несколько месяцев не платить за ЖКХ.

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