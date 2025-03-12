Предполагаемого террориста задержали в Испании

Испанские полицейские задержали в автономном городе Мелилье предполагаемого террориста. Об этом сообщает агентство Europa Press, ссылаясь на правоохранительные органы.

«Во вторник полиция провела антитеррористическую операцию в Мелилье, в результате которой был задержан предполагаемый джихадист», — отмечает издание.

Отмечается, что задержанного доставили в главное управление полиции в Мелилье под усиленной охраной. Мужчину планируют самолетом отправить в Мадрид, чтобы передать в суд.

Это вторая подобная операция в Мелилье в текущем году. 29 января правоохранительные органы задержали двух подозреваемых, одного из которых впоследствии арестовали по решению суда.

10 марта агентство РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщало, что в РФ проводится подготовка к масштабным операциям по выявлению участников террористических группировок Украины, находящихся на территории России.

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