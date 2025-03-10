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В России планируются масштабные поиски украинских террористов

РИА Новости: в РФ пройдут масштабные операции по выявлению террористов с Украины
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Проводится подготовка к масштабным операциям по выявлению участников террористических группировок Украины, находящихся на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Мероприятия могут начаться на фоне возобновления обмена разведывательной информацией между Россией и США в сфере антитеррористической деятельности.

В частности, речь идет о таких организациях, как «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) и «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России), которые получали финансирование через USAID.

С высокой вероятностью информация о сторонниках этих групп будет передана в Москву — либо тайно, либо в рамках «слива» данных от бывших участников этих формирований, как это уже происходило с информацией о тех, кто участвовал в так называемом «умном голосовании» или был связан с экстремистским ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

До этого депутат Государственной думы Михаил Матвеев заявил, что России необходимо ввести визовый режим со Средней Азией и Закавказьем для того, чтобы оградить страну от возможного приезда террористов.

Ранее на Украине пригрозили вновь взорвать Крымский мост.

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