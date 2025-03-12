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В ДНР начали восстанавливать Великоновоселковский район

Пушилин заявил о начале восстановления Великоновоселковского района
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Александр Сухов/РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале о начале восстановления недавно занятого Вооруженными силами РФ Великоновоселковского района.

«В недавно освобожденном Великоновоселковском округе организовали работу выездных бригад медиков, автомагазинов, наладили транспортные перевозки», — написал он.

Пушилин отметил, что поручил в короткие сроки обеспечить работу больниц, социальных центров, наладить систему ЖКХ и организовать транспортное сообщение. Он добавил, что в ближайшее время намерен посетить район.

В понедельник, 10 марта, Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором рассказал о положении дел на линии боевого соприкосновения. По его словам, на этой неделе Вооруженные силы Украины (ВСУ), судя по всему, начали перебрасывать силы из Курской области в ДНР, так как участились их контратаки.

Ранее Пушилин рассказал о «подземных городках» ВСУ.

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