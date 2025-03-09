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Пушилин сообщил о переброске в ДНР сил ВСУ из Курской области

Глава ДНР Пушилин: ВСУ перебрасывают в ДНР силы из Курской области
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Александр Сухов/РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором рассказал о положении дел на линии боевого соприкосновения.

По его словам, на этой неделе ВСУ, судя по всему, начали перебрасывать силы из Курской области, так как участились их контратаки.

«Противник понимает и осознает всю печальность ситуации по Красноармейскому направлению, по Курахово-Великоновоселковскому направлению», — отметил глава региона.

Он добавил, что во время контратак ВСУ не жалеют личный состав. Хотя они несут потери, у них есть «локальные, временные успехи» за счет массовой переброски военных.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Пушилин рассказал о «подземных городках» ВСУ.

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