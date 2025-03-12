Прокуратура контролирует ситуацию с задержкой рейса из Москвы в Ереван

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса из Москвы в Ереван. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что на рейс зарегистрировано 238 пассажиров, среди них 13 детей, включая четырех младенцев. В авиакомпании сотрудникам прокуратуры сообщили, что на период ожидания пассажирам предоставлены напитки и питание.

Также проверку организовала Уральская транспортная прокуратура, говорится в Telegram-канале ведомства.

12 марта сообщалось, что пассажиры рейса Москва — Ереван на сутки застряли в аэропорту Внуково из-за поломки самолета. По данным Telegram-канала SHOT, самолет Boeing 767 должен был вылететь 11 марта в 21:40, но рейс сначала перенесли на три часа, а затем его откладывали пять раз. Пассажиры жалуются, что авиаперевозчик никак не объясняет происходящее. Канал отмечает, что вылет запланирован на 21:50. На данный момент авиакомпания UTair выплатила пассажирам порядка 1400 рублей на питание из-за задержек рейса.

9 марта сотни пассажиров российских авиакомпаний застряли в аэропорту Сочи из-за сильного тумана.

Ранее в новосибирском аэропорту пассажира сняли с рейса из-за шутки о бомбе.