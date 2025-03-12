Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура контролирует ситуацию с задержкой рейса из Москвы в Ереван

Транспортная прокуратура: ситуация с задержкой рейса Москва — Ереван на контроле
close
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса из Москвы в Ереван. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что на рейс зарегистрировано 238 пассажиров, среди них 13 детей, включая четырех младенцев. В авиакомпании сотрудникам прокуратуры сообщили, что на период ожидания пассажирам предоставлены напитки и питание.

Также проверку организовала Уральская транспортная прокуратура, говорится в Telegram-канале ведомства.

12 марта сообщалось, что пассажиры рейса Москва — Ереван на сутки застряли в аэропорту Внуково из-за поломки самолета. По данным Telegram-канала SHOT, самолет Boeing 767 должен был вылететь 11 марта в 21:40, но рейс сначала перенесли на три часа, а затем его откладывали пять раз. Пассажиры жалуются, что авиаперевозчик никак не объясняет происходящее. Канал отмечает, что вылет запланирован на 21:50. На данный момент авиакомпания UTair выплатила пассажирам порядка 1400 рублей на питание из-за задержек рейса.

9 марта сотни пассажиров российских авиакомпаний застряли в аэропорту Сочи из-за сильного тумана.

Ранее в новосибирском аэропорту пассажира сняли с рейса из-за шутки о бомбе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами