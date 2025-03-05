Садоводы рассказали, какие фрукты можно вырастить в помещении

Pravda.Ru: лимоны и карликовые гранатовые деревья можно вырастить в помещении

В помещении можно вырастить карликовые гранатовые деревья и лимон Мейера. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

Последние можно посадить в контейнер и поставить в прохладное, влажное место, куда будет попадать солнце. В целом эксперты отметили, что для выращивания подобных растений в помещении нужны фитолампы и естественное освещение. В контейнерах также можно высадить клементины, клубнику и карликовые бананы Кавендиша. Среди других вариантов — малина и голубика.

«Малина имеет сладкий и терпкий вкус. Выращивание в контейнерах исключает инвазивность. Она требует полного солнца и слабокислой почвы. <...> Низкорослая голубика требует кислой почвы и прохладных температур. Может находиться в состоянии покоя несколько месяцев. Требует полного солнца и кислой почвы», — отметили в сообщении.

В теплице с высокой интенсивностью освещения также можно вырастить ананасы.

Ученый-агроном Инна Бывальцева до этого говорила, что в небольшом саду на дачном участке можно высадить кустарники, лучше всего для этой цели подойдет весенне- и летнецветущая спирея.

Ранее дачникам назвали быстрорастущие деревья, которые помогут украсить двор.