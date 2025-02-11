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Диетолог назвала полезные свойства экзотических фруктов

Самыми популярными экзотическими фруктами у россиян стали манго и питахайя
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Gods_Kings/Shutterstock/FOTODOM

Зима — это сезон экзотических фруктов. Врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова и сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер рассказали «Газете.Ru» о пользе необычных плодов и назвали топ-5 самых популярных из них у россиян.

Аналитики Купера выяснили, что лидером среди экзотических фруктов стал манго: за 2024 год и январь 2025-го его заказывали чаще всего. Также в ТОП-5 вошли питахайя (драгон фрукт), личи, кокос, физалис и виноград.

По словам диетолога, экзотические фрукты — дополнительный источник антиоксидантов, клетчатки и витаминов. Кроме того, они помогают переваривать и усваивать другую пищу благодаря растительным ферментам в составе. Врач-диетолог рекомендует употреблять сладкую экзотику в первой половине дня или после основного приема пищи, чтобы организм достаточно мягко реагировал на нее, без резких скачков сахара. При этом в день лучше съедать не более 150 грамм.

В качестве необычных и при этом полезных рецептов с экзотическими фруктами стоит рассмотреть кокосовые сырники и тепаче (квас из ананаса, богатый пробиотиками). Аналитики Купера посчитали, что приготовление первого блюда (600 г) обойдется россиянам в 698 рублей, второго (1,5 л) — в 286 рублей.

Ранее была названа самая популярная пицца в России.

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