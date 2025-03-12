В Тюменской области произошел взрыв в доме

В Тобольске Тюменской области произошел взрыв в доме, один человек пострадал

В городе Тобольске Тюменской области произошел взрыв в доме, расположенном на улице Октябрьской. Об этом заявил глава города Петр Вагин в своем Telegram-канале.

«Произошел хлопок по улице Октябрьской, 62. В результате данного хлопка повреждено здание многоквартирного дома. Вылетели рамы и стекла. В настоящее время известно об одном пострадавшем», — отметил он.

Вагин подчеркнул, что угроза возможного загорания соседних зданий отсутствует.

По предварительной информации, которую озвучивают местные СМИ, в частном доме произошел взрыв газа.

8 марта сообщалось, что в городе Аргун Чеченской Республики при взрыве газо-воздушной смеси пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Инцидент произошел в магазине строительных товаров.

До этого в Дагестане в результате взрыва газа в жилом доме пострадала женщина. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание кровли дома произошло в результате взрыва газовоздушной смеси. Огонь ликвидировали на площади в 15 квадратных метров.

Ранее в МЧС рассказали о важности цвета пламени бытового газа.