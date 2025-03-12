Дети с игрушечным автоматом напугали москвичей

Двое детей на севере Москвы разгуливают с предметом, похожим на автоматическое оружие. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что два мальчика ходят по Долгопрудной аллее с пневматической игрушкой, «периодически открывая огнь по прохожим».

На замечания прохожих подростки реагируют смехом и матом. Уточняется, что полиция проинформирована о ситуации. Адрес подростков также известен, так как они не раз досаждали жителям соседних домов.

В январе сообщалось, что в Заводском районе Новокузнецка школьник напугал местных жителей: мальчик шел по улице с предметом, похожим на автомат. Очевидцы приняли его за мужчину с оружием. Полицейские установили, что 15-летний подросток шел домой от друга и нес в руках пластмассовый автомат. Игрушка не представляла опасности для окружающих. С мальчиком проведена профилактическая беседа.

Ранее пьяный грабитель ворвался в магазин с игрушечным пистолетом и застрял за прилавком.