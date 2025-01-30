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Школьник с игрушечным автоматом напугал жителей Новокузнецка

В Новокузнецке приняли ребенка за мужчину с оружием
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МВД России по Кемеровской области – Кузбассу

В Кемеровской области мальчик с игрушкой напугал жителей Новокузнецка, которые приняли его за вооруженного мужчину. Об этом сообщает УМВД региона.

В Заводском районе Новокузнецка школьник напугал местных жителей: мальчик шел по улице с предметом, похожим на автомат. Очевидцы приняли его за мужчину с оружием.

Полицейские установили, что 15-летний подросток шел домой от друга и нес в руках пластмассовый автомат. Игрушка не представляла опасности для окружающих. С мальчиком проведена профилактическая беседа.

До этого сообщалось, что пьяный грабитель ворвался в магазин с игрушечным пистолетом и застрял за прилавком. Подозреваемый ворвался в магазин в маске, и, угрожая продавщице оружием, потребовал деньги. Когда женщина испугалась и убежала в подсобку, посетитель перепрыгнул через прилавок, взял бутылку алкоголя и хотел уйти, но застрял. Мужчину задержали, у него нашли игрушечный пистолет и бутылку алкоголя.

Ранее в Ростове мальчик выстрелил из игрушечного пистолета в глаз четырехлетнему брату.

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