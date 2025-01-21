Пьяный грабитель ворвался в магазин с игрушечным пистолетом и застрял за прилавком

В Бурятии мужчину задержали за попытку ограбить магазин с игрушечным пистолетом

В Бурятии 45-летнего мужчину задержали после нападения на магазин с игрушечным пистолетом. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, подозреваемый ворвался в магазин в маске, и, угрожая продавщице оружием, потребовал деньги. Когда женщина испугалась и убежала в подсобку, посетитель перепрыгнул через прилавок, взял бутылку алкоголя и хотел уйти, но застрял.

На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина лег на прилавок и дотянулся до напитка. Он длительное время пытался соскользнуть назад, но это у него не получалось.

Другой покупатель зашел в магазин, и, обнаружив неизвестного, вызвал Росгвардию. Мужчину в маске задержали, у него нашли игрушечный пистолет и бутылку алкоголя.

В момент нападения подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. В магазин он ворвался за спиртными напитками.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о разбое.

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