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Мальчик с приятелем на самокате врезался в женщину с младенцем

В Калининграде самокатчик сбил мать с коляской

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Depositphotos

В Калининграде младенец получил травмы после столкновения с электросамокатом. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел в Московском районе города, по улице Морозова. По версии правоохранителей, десятилетний мальчик на электросамокате наехал на ребенка в коляске и его 29-летнюю мать. При этом на самокате вместе с водителем ехал его 14-летний друг.

После аварии приехавшие на место медики госпитализировали трехмесячного младенца и десятилетнего мальчика. У обоих диагностировали травмы, подробности не уточняются.

До этого в Челябинске на пешеходном переходе водитель кабриолета снес коляску с младенцами, когда мать решила перейти дорогу. По словам очевидцев, на помощь пострадавшим бросились местные жители. Они также добавили, что на место прибыли две кареты скорой помощи. О том, какие травмы получили пострадавшие, не сообщается.

Ранее столкновение самокатчика и велосипедиста в Нижнем Новгороде закончилось поножовщиной.

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