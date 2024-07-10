В России установят штрафы для водителей электросамокатов

Государственная дума РФ установит штрафы для водителей электросамокатов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По словам спикера Госдумы, продолжают поступать многочисленные обращения с жалобами на «лихачей на электросамокатах». Он отметил, что людей беспокоит вопрос безопасности на дорогах, и прежде всего это касается детей.

«В этом году количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности уже в два с половиной раза больше, чем в прошлом за аналогичный период», — написал Володин.

Он также обратил внимание, что с 1 марта 2023 года для данного вида транспорта действуют правила дорожного движения (ПДД), однако ответственности за их нарушение не было.

По словам Володина, 10 июля Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Штрафы предполагаются за превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам, за оставление места ДТП, управление в состоянии алкогольного опьянения, а также отказ от прохождения медосвидетельствования.

До этого председатель «Союза пешеходов» Владимир Соколов высказывал мнение, что самокаты в России нужно рассматривать как источник повышенной опасности, возложив на их пользователей жесткие правила.

Ранее мальчик с приятелем на самокате врезался в женщину с младенцем.