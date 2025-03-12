В Тюменской области школьников переведут на дистант

Школы девяти муниципалитетов Тюменской области с 17 марта в связи с карантином перейдут на дистанционный формат обучения. Об этом заявили в информационном центре правительства Тюменской области, передает РБК.

Профилактические мероприятия ввели в девяти муниципалитетах, где уровень заболеваемости ОРВИ превышает среднеобластной показатель, а именно: в Тюмени, Ишиме, Тобольске, в Заводоуковсом и Голышмановском муниципальных округах, в Тюменском, Омутинском, Бердюжском и Упоровском районах.

«Принято решение о переводе школьников на дистанционный формат обучения с 17 по 22 марта перед весенними каникулами», — говорится в сообщении информцентра.

По информации Роспотребнадзора, за неделю прирост заболевших в Тюменской области составил 11,8%. Карантинные меры будут приняты и в отношении учреждений допобразования.

До этого школы и учреждения дополнительного образования Сыктывкара республики Коми закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа с 11 по 17 марта включительно.

Ранее в Саратовской области из-за вспышки норовируса закрыли школу.