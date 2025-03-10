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Школы в Сыктывкаре закрыли на карантин

Школы Сыктывкара закрыли на карантин из-за ОРВИ
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Школы и учреждения дополнительного образования Сыктывкара республики Коми закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа с 11 по 17 марта включительно. Об этом сообщили в администрации города.

«Школы и учреждения дополнительного образования Сыктывкара закрываются на карантин. Ограничения будут действовать с 11 по 17 марта включительно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора.

До этого в Санкт-Петербурге был зафиксирован значительный рост заболеваемости среди школьников. В связи с увеличением числа случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 временно остановлен учебный процесс примерно в 60 классах. К началу февраля обучение было остановлено для 19 групп в детских садах города.

Специалисты отмечают 15%-ное увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом, особенно среди детей в возрасте от трех до шести лет. Всего зарегистрировано почти 33,8 тысячи случаев заболеваний.

Ранее в Саратовской области из-за вспышки норовируса закрыли школу.

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