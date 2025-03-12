Глава ФСИН сообщил о росте числа иностранцев в учреждениях УИС

В учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) России увеличилось количество иностранцев, это может осложнить оперативную обстановку в них. Об этом в ходе итоговой коллегии заявил глава ФСИН РФ Аркадий Гостев, передает РИА Новости.

«Увеличилась концентрация иностранцев, число которых на 1 января текущего года составило 30 028 человек», — заявил он.

По словам Гостева, из них 69,5% являются выходцами из Средней Азии. Он подчеркнул, что полученные данные говорят об увеличении рисков осложнения оперативной обстановки в колониях, которые в ряде случаев переросли в чрезвычайные ситуации, такие как побеги и захваты заложников. Глава ФСИН отметил, что ведомство приняло меры реагирования, в том числе организационные, кадровые и процессуальные.

До этого Гостев сообщил, что украинские военные в период с февраля 2022 года по настоящее время нанесли удары более чем по 80 объектам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. По его словам, в результате атак со стороны ВСУ пострадали 19 граждан. Из них 5 человек не выжили.

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