Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские войска с начала боевых действий атаковали более 80 объектов ФСИН

Директор ФСИН Гостев: 87 объектов ведомства подверглись атакам ВСУ с 2022 года
close
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Украинские военные в период с февраля 2022 года по настоящее время нанесли удары более чем по 80 объектам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ. Об этом сообщил глава ведомства Аркадий Гостев, передает ТАСС.

Он прокомментировал ситуацию в ходе выступления на расширенном заседании коллегии ФСИН.

«Всего <...> террористическим ударам подверглись 87 объектов в 23 учреждениях с ущербом на сумму более 27 млн рублей», — сказал директор федерального агентства.

По словам Гостева, в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 19 граждан. Из них 5 человек не выжили.

Глава ведомства добавил, что на этом фоне ФСИН была вынуждена принять дополнительные меры по приостановке работы семи своих учреждений и эвакуации более 3,8 тыс. осужденных граждан. В результате руководство федеральной службы успело эвакуировать личный состав и специальную технику из своих учреждений в Курской области еще до того, как в регион вторглись украинские формирования.

Как отметил директор ФСИН, сейчас в свои дома не могут вернуться 78 сотрудников управления ФСИН по Курской области. Они вместе с членами своих семей остановились в пунктах временного размещения или у родственников.

Ранее украинские военные нанесли удар по комбикормовому заводу в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами