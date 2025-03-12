Украинские войска с начала боевых действий атаковали более 80 объектов ФСИН

Украинские военные в период с февраля 2022 года по настоящее время нанесли удары более чем по 80 объектам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ. Об этом сообщил глава ведомства Аркадий Гостев, передает ТАСС.

Он прокомментировал ситуацию в ходе выступления на расширенном заседании коллегии ФСИН.

«Всего <...> террористическим ударам подверглись 87 объектов в 23 учреждениях с ущербом на сумму более 27 млн рублей», — сказал директор федерального агентства.

По словам Гостева, в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 19 граждан. Из них 5 человек не выжили.

Глава ведомства добавил, что на этом фоне ФСИН была вынуждена принять дополнительные меры по приостановке работы семи своих учреждений и эвакуации более 3,8 тыс. осужденных граждан. В результате руководство федеральной службы успело эвакуировать личный состав и специальную технику из своих учреждений в Курской области еще до того, как в регион вторглись украинские формирования.

Как отметил директор ФСИН, сейчас в свои дома не могут вернуться 78 сотрудников управления ФСИН по Курской области. Они вместе с членами своих семей остановились в пунктах временного размещения или у родственников.

Ранее украинские военные нанесли удар по комбикормовому заводу в Курской области.