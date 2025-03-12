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В Астане задержали украинца по подозрению в мошенничестве

Генпрокуратура Казахстана: украинец задержан по подозрению в мошенничестве
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РИА Новости

Гражданина Украины задержали в Астане за рулем автомобиля, в салоне которого был установлен мобильный аппаратный комплекс сим-бокс. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана в Telegram-канале.

«Установлен и задержан автомобиль марки КIA под управлением гражданина Украины. В ходе осмотра салона машины установлен мобильный аппаратный комплекс сим-бокс в количестве 2 штук на 128 слота для сим-карт», — говорится в публикации.

В Генпрокуратуре добавили, что еще в салоне автомобиля были обнаружены сим-карты различных сотовых операторов в количестве 50 штук, а также Wi-Fi роутер.

В пресс-службе отметили, что по данному факту было организовано досудебное расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

До этого сообщалось, что в Москве полиция поймала 19-летнего курьера афериста, который помогал обманывать пенсионеров. Молодого человека задержали с поличным у одного из домов на улице 26 Бакинских Комиссаров, когда он забирал сумку с деньгами у пожилой пары, ставшей жертвой мошенников.

Ранее на жителя Магадана, планировавшего воевать против России, завели дело.

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