В Астане задержали украинца по подозрению в мошенничестве

Гражданина Украины задержали в Астане за рулем автомобиля, в салоне которого был установлен мобильный аппаратный комплекс сим-бокс. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана в Telegram-канале.

«Установлен и задержан автомобиль марки КIA под управлением гражданина Украины. В ходе осмотра салона машины установлен мобильный аппаратный комплекс сим-бокс в количестве 2 штук на 128 слота для сим-карт», — говорится в публикации.

В Генпрокуратуре добавили, что еще в салоне автомобиля были обнаружены сим-карты различных сотовых операторов в количестве 50 штук, а также Wi-Fi роутер.

В пресс-службе отметили, что по данному факту было организовано досудебное расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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