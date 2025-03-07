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Молодой москвич помогал мошенникам обманывать пенсионеров на миллионы и попался

В Москве задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионеров 4 млн рублей
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Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В Москве полиция поймала 19-летнего курьера аферистов, который помогал обманывать пенсионеров. Молодого человека задержали с поличным у одного из домов на улице 26 Бакинских Комиссаров, когда он забирал сумку с деньгами у пожилой пары, ставшей жертвой аферистов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Внутри сумки лежали четыре миллиона рублей, которые передала пожилая женщина. В ходе разбирательства выяснилось, что молодой человек навещал пенсионеров не первый раз и москвичи уже успели передать через него пять миллионов рублей.

Пара думала, что участвует в поимке некоего преступника — до этого с ними связались люди, которые представились директором фирмы, где ранее работал один из супругов, а также сотрудниками правоохранительных органов.

Сначала пенсионеры передали аферистам через курьера пять миллионов, но, заполучив эти деньги, злоумышленники не остановились и потребовали еще.

Сумку с деньгами, изъятую у курьера, передали владельцам. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян по новой схеме с «кодом подтверждения».

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