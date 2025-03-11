На жителя Магадана, планировавшего воевать против России, завели дело

На 19-летнего жителя Магадана, вступившего в запрещенную в России украинскую организацию, завели уголовное дело. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Магаданской области.

По данным ведомства, молодой человек вступил в запрещенную организацию для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации в зоне специальной военной операции.

На россиянина возбудили уголовное дело по статье «Покушение на преступление, а именно участие в деятельности террористической организации». Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

В этот же день сотрудники ФСБ задержали белгородца, который готовил теракт в городе Валуйки. По данным ведомства, 49-летний задержанный связался с запрещенной в России террористической организацией. По заданию кураторов он собирал и передавал информацию о расположении и передвижениях российских военных в приграничной зоне. Также он планировал совершить диверсию, отравив российских военных.

Ранее украинца осудили на 12 лет колонии за шпионаж вместе с сестрой.