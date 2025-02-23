В Петербурге мать с собутыльником избили сына-школьника

В Петербурге устанавливаются обстоятельства избиения 12-летнего школьника, мальчик обвинил в нападении мать и ее приятеля. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в ночь на 22 февраля, из квартиры по улице Чайковского был госпитализирован 12-летний подросток с травмами. Врачи обнаружили у мальчика ссадины и гематомы шеи, верхней губы, ребенок жаловался на сильную головную боль.

Пострадавший рассказал медикам, что его избили нетрезвые мать и ее приятель. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге попавшая в больницу девушка рассказала о том, как ее истязала мать. На кистях рук у 15-летней школьницы медики заметили ожоги первой и второй степени. По словам самой пострадавшей, в воскресенье мать зажала ее руки в плойке для волос. По факту произошедшего проводится проверка. Девочка находится в специализированном учреждении.

Ранее в Новосибирске мужчина избил соседа, обзывавшего его пятилетнего сына из-за музыки.