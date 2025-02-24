Россиянка избила двоих детей и свалила вину на сожителя

В Жуковском соседи вызвали скорую помощь и полицию, услышав крики и детский плач из квартиры, стражи порядка нашли в комнате двух избитых мальчиков. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в ночь на 23 февраля в одной из многоэтажек в Жуковском. Около двух часов ночи соседи услышали истошные детские крики и вызвали полицию и скорую помощь. Войдя в квартиру, стражи порядка обнаружили в одной из комнат избитого восьмилетнего мальчика, рядом с ним в кроватке лежал трехмесячный младенец в синяках и ссадинах.

Мать детей заявила, что младшего сына избил ее сожитель, однако мужчины почти сутки не было дома. Женщину доставили в отдел полиции, детей из семьи изъяли.

По словам соседей, ссоры и скандалы в семье продолжаются уже полтора года, местные жители подозревают, что отец и мать употребляют запрещенные вещества. В один из дней буйный сосед избил жену в подъезде, а в другой раз соседи услышали крики из квартиры, открыли дверь и увидели, что хозяйка дома привязана к стулу скотчем. Обстоятельства истязания несовершеннолетних устанавливаются.

Ранее в Петербурге мать с собутыльником избили сына-школьника.