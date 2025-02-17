Мигранты толпой напали на владивостокца на проезжей части

Во Владивостоке мигранты толпой избили мужчину на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Во Владивостоке на Алеутской толпа мигрантов напала на парня и прижала его к асфальту. Нам сообщают, что сегодня ночью на Клевер Хаусе мигранты набросились на мужчину толпой. Последний оказался прижатым к асфальту», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин держат владивостокца, который лежит на асфальте и кричит. При этом злоумышленники смеются, а люди проходят мимо. На записи также слышно, что девушка просит прохожих о помощи.

До этого сообщалось, что в Чебоксарах 15 февраля мужчина избил водителя такси. Видеорегистратор машины запечатлел инцидент. На кадрах видно, как пассажир кричит на водителя, после чего начинает его бить. На записи также слышно, как беременная жена нападавшего сообщает, что ей плохо.

Ранее кондуктор дал по губам студентке в Магнитогорске.