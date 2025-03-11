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В Екатеринбурге на видео попала толпа мигрантов, снесшая дверь в здание МВД

В Екатеринбурге толпа иностранцев снесла дверь в миграционный центр

В Екатеринбурге толпа иностранцев пыталась попасть в миграционный центр. Об этом сообщает «Безумный Екб».

Инцидент произошел на улице Сулимова. По словам очевидца, мигранты снесли дверь.

«Толпа снесла дверь с петель в прямом смысле этого слова», – сообщается в публикации.

На кадрах с места инцидента заметно, что десятки людей хотят попасть в здание, но почему образовалась такая большая очередь, не уточняется.

Как рассказал глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, после произошедшего в миграционный центр направили наряд полиции.

Он также добавил, что этот центр в мае-июне текущего года планируют перенести на Кислородную улицу. Таким образом обслуживание станет более качественным.

«Прием населения по вопросам миграционного законодательства будет оптимизирован», – сообщил Горелых.

До этого в Екатеринбурге иностранцы пытались взять штурмом отделение полиции. Толпа мигрантов пыталась попасть на дактилоскопию.

Ранее мигранты толпой напали на владивостокца на проезжей части.

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