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В Красноярске задержали пять человек, обналичивших более 250 млн рублей

СК: в Красноярске задержали пять человек, которые обналичили 250 млн рублей

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Красноярскому краю в центре региона задержали группу из пяти человек по подозрению в обналичивании более 250 млн рублей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, в 2022 году жители Красноярска занимались выводом безналичных денежных средств в наличный оборот с участием подставных лиц низкого социального статуса. Уточняется, что обналичивание проводили через 50 фиктивных фирм под видом сделок за вознаграждение в 10% от суммы. Так, доходы группы оценили в 25 млн рублей.

Еще злоумышленники совершали незаконный вычет по НДС для красноярских компаний на общую сумму, превышающую 400 миллионов рублей. В домах задержанных оперативники изъяли золотые слитки, 2,9 млн рублей, $13,7 тыс.(около 1 млн 120 тыс. рублей), а также €6,5 тысячи (около 393 тыс. рублей).

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: о неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридического лица.

10 марта Чертановский суд Москвы вынес решение о мере пресечения для Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации доходов на сумму 60 млн 250 тыс. рублей. Блогершу отправили под домашний арест, ей запретили пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться с кем-либо, кроме своих адвокатов и близких родственников.

Ранее сообщалось, что дела задержанной Саши Митрошиной мог вести бойфренд.

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