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Врач рассказала, как избежать сонливости после обеда

Daily Mail: плотный обед провоцирует дневную сонливость
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Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Слишком сытный обед с большим содержанием жиров может спровоцировать дневную сонливость, а фрукты и орехи, наоборот, взбодрить. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский диетолог Эмили Лиминг.

Врач сослалась на результаты исследования 2012 года, опубликованного в журнале «Физиология и поведение». В ходе него ученые проверили способность молодых водителей мужского пола управлять автомобилем после легкого (300 калорий) или плотного (900 калорий) обеда. Оказалось, что те, кто съел более плотный обед, в целом чувствовали себя более сонными — это подтвердили результаты сканирования мозга.

Исследователи предположили, что обильный прием пищи с избытком жиров стимулировал у испытуемых выработку гормонов, вызывающих сонливость. Чтобы избежать этого, доктор Лиминг порекомендовала на обед потреблять сложные углеводы (цельнозерновой хлеб, крупы) и легкий белок (курицу, хумус или творог).

Диетолог также советует завершить прием пищи фруктами или небольшим количеством орехов. Они помогут насытить организм энергией, не вызывая чувства переполненности желудка.

Ранее были названы заболевания, на которые указывает хроническая усталость.

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