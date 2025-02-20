Врач рассказала, как избежать сонливости после обеда

Слишком сытный обед с большим содержанием жиров может спровоцировать дневную сонливость, а фрукты и орехи, наоборот, взбодрить. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский диетолог Эмили Лиминг.

Врач сослалась на результаты исследования 2012 года, опубликованного в журнале «Физиология и поведение». В ходе него ученые проверили способность молодых водителей мужского пола управлять автомобилем после легкого (300 калорий) или плотного (900 калорий) обеда. Оказалось, что те, кто съел более плотный обед, в целом чувствовали себя более сонными — это подтвердили результаты сканирования мозга.

Исследователи предположили, что обильный прием пищи с избытком жиров стимулировал у испытуемых выработку гормонов, вызывающих сонливость. Чтобы избежать этого, доктор Лиминг порекомендовала на обед потреблять сложные углеводы (цельнозерновой хлеб, крупы) и легкий белок (курицу, хумус или творог).

Диетолог также советует завершить прием пищи фруктами или небольшим количеством орехов. Они помогут насытить организм энергией, не вызывая чувства переполненности желудка.

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