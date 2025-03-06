Россиянам объяснили, как справиться с весенней сонливостью и хандрой

Весной многие россияне сталкиваются не только с ухудшением настроения, но и с постоянной сонливостью. Это следствие так называемой аффективной депрессии, когда из-за длительной нехватки солнечного света нарушается выработка серотонина и мелатонина, из-за чего человек чувствует себя сонным и уставшим, рассказал сомнолог, доктор медицинских наук и заслуженный врач РФ Роман Бузунов «Общественной Службе Новостей».

С ноября по март россияне сталкиваются с коротким световым днем и дефицитом витамина D, что сказывается и на настроении, и на работоспособности. Зимний рацион тоже влияет на состояние, так как большинство жителей РФ в это время года недополучают свежих овощей и фруктов.

«Организм словно законсервирован в режиме экономии сил, который весной начинает давать сбои. Это накопленная усталость, образная зимняя спячка, из которой мы выходим медленно, как после долгого сна», — объяснил врач.

Чтобы помочь своему организму, он призвал россиян начать с распорядка дня. В выходные дни спать утром можно дольше, но не более, чем на два часа в сравнении с буднями. Важно также увеличивать физическую нагрузку, ходить шагом минимум 30–45 минут в день.

Бузунов посоветовал составить новый рацион, добавив в него больше свежих овощей и фруктов, даже если они стоят дороже других продуктов. Полезно также, по его мнению, сдать анализы и проверить, каких витаминов не хватает организму, чтобы принимать их системно, а не бесконтрольно.

Напомним, сезонные овощи, замороженные ягоды, жирная рыба и цельнозерновой хлеб рекомендуют врачи вводить в рацион для восполнения дефицита витаминов. Что еще нужно есть, чтобы хорошо себя чувствовать весной, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сомнолог объяснила, в каких случаях позы для сна имеют решающее значение.