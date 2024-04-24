Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Политика
Размер текста
А
А
А

«Утрачено имущество? Надо выплачивать». Путин дал указания по компенсациям после паводка

Путин раскритиковал чиновников за низкий процент выплат пострадавшим от паводка

Владимир Путин провел совещание по ситуации с паводками в регионах. Главу государства возмутила ситуация с тем, как мало заявок на компенсацию пострадавшим от ЧС отработали чиновники. Он призвал власти быть «повнимательнее» в этой ситуации, а также поручил профильным ведомствам проиндексировать выплаты. О чем еще говорил Путин на совещании — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. На нем присутствовали члены правительства РФ, руководители профильных министерств, главы регионов и муниципалитетов, пострадавших от наводнения, сообщается на сайте Кремля.

Путин попросил федеральные, региональные и местные власти продолжать оказывать пострадавшим всю необходимую помощь и реагировать на каждую жалобу и обращение граждан. Кроме этого, президент поручил контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию в пострадавших регионах и не допускать скачков цен на товары первой необходимости.

«Что так мало-то?»

Отдельно Владимир Путин остановился на вопросе компенсаций пострадавшим от паводка. Президент РФ раскритиковал власти регионов за медленную и некорректную работу в этом направлении. По данным, которые представил глава МЧС РФ Александр Куренков, в Оренбургской области из 400 тыс. человек, подавших заявления, выплаты получили только 46 тыс.; в Курганской — 1,5 тыс. человек из 15 тыс. заявлений; в Тюменской — 87 семей из 320 заявлений.

«Просто везде картина одинаковая по соотношению чего — того, сколько заявлений подано и сколько получено. В Оренбургской области <…> это чуть больше десяти процентов. И во всех других субъектах то же самое в процентном соотношении. Что так мало-то?» — возмутился президент России.

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер объяснил сложившуюся ситуацию с выплатами тем, что заявления на них подают «абсолютно все» люди, а не только те, кто пострадал от паводка.

«Тогда непонятно, зачем вы принимаете эти заявления. <…> Давайте, разберитесь с этим как следует. Человек подал заявление — его приняли. Значит, он ждет соответствующей реакции. Так надо работу наладить, чтобы людям было понятно, кто на что имеет право. Повнимательнее, пожалуйста», — отметил Путин.

Президент также поручил МЧС, Минфину, Минстрою и социальным ведомствам решить вопрос по индексации компенсационных выплат. Глава государства напоминал, что размер компенсации был установлен в 2008 году (на данный момент размер компенсаций пострадавшим при ЧС составляет 10 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. рублей) и с тех пор не индексировался.

Кроме того, российский лидер поручил отменить перечень имущества, за которое положены компенсации после ЧС, и выплачивать деньги за любые утраченные вещи.

«Есть предложение этот перечень видоизменить, пополнить и так далее. Его вообще нужно отменить! Утрачено имущество? Все, надо выплачивать соответственную компенсацию. Ну что там считать? Попадает в этот перечень стиральная машина или нет? Ерунда какая-то. Нужно отменить этот перечень и все», — заявил Путин.

Другие поручения

Президент России также сделал ряд других поручений, связанных с ликвидацией паводков в регионах. Путин попросил власти «не проходить мимо» пенсионеров и ветеранов, чье жилье было затоплено.

Глава государства призвал уделять особе внимание семьям с детьми, многодетным и семьям участников специальной военной операции. Президент РФ попросил как можно скорее организовать отдых для детей из подтопленных регионов, напомнив, что в России «такая практика есть».

«Сейчас весна, праздники длинные майские. Поэтому там, где люди хотят, нужно организовать отдых детей и сделать это как можно быстрее», — поручил Путин вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Кроме этого, глава государства призвал решить проблемы с восстановлением жилья в садовых товариществах (СНТ):

«Это должны сделать между собой в диалоге региональные власти и федеральные [власти]. Понятно, что для многих людей это по факту является единственным жильем, и с этим обязательно нужно разобраться».

По словам Путина, самым главным вопросом после завершения паводков станет вопрос восстановления жилья. Он попросил регулярно докладывать ему, как развивается ситуация в этом направлении.

Президент также призвал региональные власти в первую очередь решить все вопросы о ликвидации последствий ЧС, а уже потом думать о наградах и благодарностях.

«Всех наградим, всех отметим, но сначала надо работу сделать и довести ее до конца. Все должны работать, а потом уже будем коврижки распределять», — отметил глава государства.

Ситуация с паводками в регионах

По словам главы МЧС Александра Куренкова, который выступил на совещании с докладом, ситуация с паводками в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях находится на особом контроле ведомства.

Как сообщил министр, волна паводка на реке Урал прошла Оренбургскую область. В Орске и Оренбурге уровень воды опустился ниже «опасной» отметки. Однако подтопленными по-прежнему остаются более 12 тыс. жилых домов и почти 20 тыс. приусадебных участков в 58 населенных пунктах и 43 СНТ. В регионе работают 16 пунктов временного размещения (ПВР), в них сейчас находятся 625 человек, в том числе 100 детей.

В Курганской области волна паводков прошла Курган и приближается к Тюменской области. В регионе подтоплены более двух тыс. домов, почти 3,5 тыс. дачных домов и больше шести тыс. приусадебных участков. В 12 ПВР остаются 487 человек, из которых 120 детей.

В Тюменской области волна паводка по реке Ишим приближается к селу Абатское. Из-за высоких показателей сбросов воды из Сергеевского водохранилища в Казахстане существует угроза затопления участка федеральной трассы ТюменьОмск, отметил Куренков. Одновременно с этим власти ожидают приход паводка по реке Тобол.

В регионе подтопленными остаются 155 жилых домов, более 500 дачных домов и 2,7 тыс. приусадебных участков. В пунктах временного размещения находятся 506 человек, в том числе 186 детей. Самая сложная паводковая ситуация сейчас зафиксирована в городе Ишим и Ишимском районе, отметил губернатор Александр Моор. По его словам, здесь превышен рекордный максимум за всю историю наблюдений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами