«Утрачено имущество? Надо выплачивать». Путин дал указания по компенсациям после паводка Путин раскритиковал чиновников за низкий процент выплат пострадавшим от паводка

Владимир Путин провел совещание по ситуации с паводками в регионах. Главу государства возмутила ситуация с тем, как мало заявок на компенсацию пострадавшим от ЧС отработали чиновники. Он призвал власти быть «повнимательнее» в этой ситуации, а также поручил профильным ведомствам проиндексировать выплаты. О чем еще говорил Путин на совещании — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. На нем присутствовали члены правительства РФ, руководители профильных министерств, главы регионов и муниципалитетов, пострадавших от наводнения, сообщается на сайте Кремля.

Путин попросил федеральные, региональные и местные власти продолжать оказывать пострадавшим всю необходимую помощь и реагировать на каждую жалобу и обращение граждан. Кроме этого, президент поручил контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию в пострадавших регионах и не допускать скачков цен на товары первой необходимости.

«Что так мало-то?»

Отдельно Владимир Путин остановился на вопросе компенсаций пострадавшим от паводка. Президент РФ раскритиковал власти регионов за медленную и некорректную работу в этом направлении. По данным, которые представил глава МЧС РФ Александр Куренков, в Оренбургской области из 400 тыс. человек, подавших заявления, выплаты получили только 46 тыс.; в Курганской — 1,5 тыс. человек из 15 тыс. заявлений; в Тюменской — 87 семей из 320 заявлений.

«Просто везде картина одинаковая по соотношению чего — того, сколько заявлений подано и сколько получено. В Оренбургской области <…> это чуть больше десяти процентов. И во всех других субъектах то же самое в процентном соотношении. Что так мало-то?» — возмутился президент России.

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер объяснил сложившуюся ситуацию с выплатами тем, что заявления на них подают «абсолютно все» люди, а не только те, кто пострадал от паводка.

«Тогда непонятно, зачем вы принимаете эти заявления. <…> Давайте, разберитесь с этим как следует. Человек подал заявление — его приняли. Значит, он ждет соответствующей реакции. Так надо работу наладить, чтобы людям было понятно, кто на что имеет право. Повнимательнее, пожалуйста», — отметил Путин.

Президент также поручил МЧС, Минфину, Минстрою и социальным ведомствам решить вопрос по индексации компенсационных выплат. Глава государства напоминал, что размер компенсации был установлен в 2008 году (на данный момент размер компенсаций пострадавшим при ЧС составляет 10 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. рублей) и с тех пор не индексировался.

Кроме того, российский лидер поручил отменить перечень имущества, за которое положены компенсации после ЧС, и выплачивать деньги за любые утраченные вещи.

«Есть предложение этот перечень видоизменить, пополнить и так далее. Его вообще нужно отменить! Утрачено имущество? Все, надо выплачивать соответственную компенсацию. Ну что там считать? Попадает в этот перечень стиральная машина или нет? Ерунда какая-то. Нужно отменить этот перечень и все», — заявил Путин.

Другие поручения

Президент России также сделал ряд других поручений, связанных с ликвидацией паводков в регионах. Путин попросил власти «не проходить мимо» пенсионеров и ветеранов, чье жилье было затоплено.

Глава государства призвал уделять особе внимание семьям с детьми, многодетным и семьям участников специальной военной операции. Президент РФ попросил как можно скорее организовать отдых для детей из подтопленных регионов, напомнив, что в России «такая практика есть».

«Сейчас весна, праздники длинные майские. Поэтому там, где люди хотят, нужно организовать отдых детей и сделать это как можно быстрее», — поручил Путин вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Кроме этого, глава государства призвал решить проблемы с восстановлением жилья в садовых товариществах (СНТ):

«Это должны сделать между собой в диалоге региональные власти и федеральные [власти]. Понятно, что для многих людей это по факту является единственным жильем, и с этим обязательно нужно разобраться».

По словам Путина, самым главным вопросом после завершения паводков станет вопрос восстановления жилья. Он попросил регулярно докладывать ему, как развивается ситуация в этом направлении.

Президент также призвал региональные власти в первую очередь решить все вопросы о ликвидации последствий ЧС, а уже потом думать о наградах и благодарностях.

«Всех наградим, всех отметим, но сначала надо работу сделать и довести ее до конца. Все должны работать, а потом уже будем коврижки распределять», — отметил глава государства.

Ситуация с паводками в регионах

По словам главы МЧС Александра Куренкова, который выступил на совещании с докладом, ситуация с паводками в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях находится на особом контроле ведомства.

Как сообщил министр, волна паводка на реке Урал прошла Оренбургскую область. В Орске и Оренбурге уровень воды опустился ниже «опасной» отметки. Однако подтопленными по-прежнему остаются более 12 тыс. жилых домов и почти 20 тыс. приусадебных участков в 58 населенных пунктах и 43 СНТ. В регионе работают 16 пунктов временного размещения (ПВР), в них сейчас находятся 625 человек, в том числе 100 детей.

В Курганской области волна паводков прошла Курган и приближается к Тюменской области. В регионе подтоплены более двух тыс. домов, почти 3,5 тыс. дачных домов и больше шести тыс. приусадебных участков. В 12 ПВР остаются 487 человек, из которых 120 детей.

В Тюменской области волна паводка по реке Ишим приближается к селу Абатское. Из-за высоких показателей сбросов воды из Сергеевского водохранилища в Казахстане существует угроза затопления участка федеральной трассы Тюмень — Омск, отметил Куренков. Одновременно с этим власти ожидают приход паводка по реке Тобол.

В регионе подтопленными остаются 155 жилых домов, более 500 дачных домов и 2,7 тыс. приусадебных участков. В пунктах временного размещения находятся 506 человек, в том числе 186 детей. Самая сложная паводковая ситуация сейчас зафиксирована в городе Ишим и Ишимском районе, отметил губернатор Александр Моор. По его словам, здесь превышен рекордный максимум за всю историю наблюдений.