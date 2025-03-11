Школьник из Нижнего Новгорода выложил видео после ранения ножом в шею

Появилось видео с нижегородским школьником, раненным на уроке ножом в шею

Появились первые кадры с 14-летним школьником из Нижнего Новгорода, которого одноклассник ранил ножом на уроке русского языка. Видео опубликовано в Telegram-канале «Новости Нижнего Новгорода».

На кадрах можно увидеть подростка с перевязанной бинтом шеей. На небольшом участке белой ткани можно заметить пятно крови. На данный момент жизни подростка ничего не угрожает.

Инцидент произошел 11 марта в школе №117 Нижнего Новгорода. Школьник напал с ножом на двух одноклассников, нанес им травмы и сбежал. Один пострадавший получил удар в шею, другой — в живот. Обоих госпитализировали.

Позже нападавшего задержали на опоре ЛЭП в ближайшей лесополосе. На этот момент он успел связаться с родными и рассказать о ситуации. По предварительной версии, причиной случившегося могла стать травля со стороны потерпевших. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее охранник рассказал, как подросток мог пронести в школу нож.