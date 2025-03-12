Поход в тир закончился для россиянина трагедией

В Ленобласти мужчина получил в тире ранение в грудь и не выжил

В Ленинградской области поход в тир для мужчины закончился трагедией: мужчина получил ранение в грудь, после которого не выжил. Об этом сообщает 47News.

По информации издания, инцидент произошел 11 марта в стрелковом тире «Мишень», который находится на Копорском шоссе. Житель Архангельской области пришел вечером в тир и получил огнестрельное ранение в грудь. Спасти его не удалось.

В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские и представители Следственного комитета. Источник издания уточнил, что в тот день в тире тренировалась группа гражданских.

До этого в подмосковном Реутове подросток случайно попал в отца, когда они были в тире. Юноша был в тактических наушниках и с оружием в руках, когда его родитель зашел в небезопасную зону. В этот момент подросток произвел выстрел и попал в отца.

Ранее мужчина получил выстрел в спину от своего напарника во время охоты в Якутии.