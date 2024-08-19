Мужчина получил выстрел в спину от своего напарника во время охоты в Якутии

В Якутии мужчина получил огнестрельное ранение в спину во время охоты. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона и оперативные службы сообщает SakhaDay.

По информации издания, инцидент произошел 18 августа в 92 километрах от села Намцы в местности Борохой. Предварительно, напарник мужчины произвел неосторожный выстрел и попал ему в спину.

Пострадавшего с дробовым ранением спины госпитализировали в центральную районную больницу. Информации о его состоянии не поступало.

В причинении вреда здоровью мужчины заподозрили его ранее не судимого напарника. С места происшествия изъяли гильзу и охотничье ружье Benelli 12 калибра. Проводится проверка.

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