Подмосковный подросток случайно выстрелил в отца, когда они были в тире

В Подмосковье несовершеннолетний во время стрельбы в тире попал в своего отца. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 20 августа в городе Реутове. Подросток пришел в тир вместе со своим отцом. Когда несовершеннолетний был в тактических наушниках и с оружием в руках, мужчина зашел в небезопасную зону, и тот выстрелил, случайно попав в него.

Спасти отца подростка не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. На месте инцидента в данный момент работают следователи и криминалисты.

До этого мужчина получил выстрел в спину от своего напарника во время охоты в Якутии. Пострадавшего с дробовым ранением спины доставили в центральную районную больницу. С места происшествия изъяли гильзу и охотничье ружье Benelli 12 калибра.

Ранее ребенок выстрелил в возлюбленного матери из пистолета, который тот оставил на стуле.