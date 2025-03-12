Эксперт рассказал, как запрет на микроквартиры повлияет на рынок жилья

Российский Минстрой призвал регионы ограничить проектирование малогабаритного жилья. На этот шаг ведомство пошло после пробации таких стандартов в Москве и Подмосковье, где удалось избавиться от проектов с минимальным размером площадей, объяснил директор департамента вторичной недвижимости компании «Метриум» Константин Шибецкий. Негативных последствий эта мера не имела, подчеркнул он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Это никак не сказалось на продажах, это сказалось на видоизменении самих проектов. Инициатива, которая была у Минстроя апробирована на московском регионе, пошла в другие города», — отметил эксперт.

Он призвал вспомнить хрущевки, на которые было установлено правило минимальной площади в 30 кв.м. А сегодня, до вступления в силу директивы Минстроя РФ, застройщики могут сдавать дома, квартиры в которых могли быть вплоть до 12 кв.м.

По мнению Шибецкого, в первую очередь такие меры связаны с демографическими проблемами – именно ориентация государства на семейную политику повлияла на решение ведомства относительно микроквартир, заключил он.

Напомним, Минстрой РФ рекомендовал регионам ограничить проектирование малогабаритного жилья и принимать только те проекты, где соблюдаются требования к минимальному размеру квартир. Так, минимальная площадь студий начинается от 28 кв. м, однокомнатных квартир — от 36 кв. м, двухкомнатных — от 49 кв. м, трехкомнатных — от 66 кв. м.

Почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев поддержал это решение, подчеркнув, что в России необходимо принять меры по отказу от строительства малогабаритных квартир, так как на данный момент рынок переполнен подобными предложениями.

Ранее сообщалось, что в Москве стало больше микроквартир, несмотря на запрет.