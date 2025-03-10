«Рассадники криминала»: в отрасли одобрили запрет на строительство микроквартир

В России необходимо принять меры по отказу от строительства малогабаритных квартир, так как на данный момент рынок переполнен подобными предложениями. Причем такие микроквартиры становятся в основном «рассадниками криминала» и «гетто», заявил почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Так он в беседе с НСН прокомментировал рекомендацию Минстроя РФ регионам ограничить проектирование малогабаритного жилья и принимать только те проекты, где соблюдаются требования к минимальному размеру квартир. Апрелев отметил, что квартира площадью 30 квадратных метров – это «вынужденная история», на которую соглашается молодежь, делающая первые шаги во взрослой жизни, либо семьи, уже имеющие загородный дом.

«В какой-то период у нас существовал дефицит таких площадей, они были достаточно востребованы. Но через какое-то время рынок полностью будет насыщен такими маленькими площадями. Если сейчас массово будет строиться такое жилье, оно будет просто пустовать в будущем», — предупредил эксперт.

Продать в будущем такую квартиру будет непросто, что в итоге превращает подобное жилье в «гетто» и рассадники криминала, считает риелтор. Намного разумнее будет ориентироваться на строительство больших квартир, убежден Апрелев. На апартаменты это распространяться не будет – такие помещения, площадью даже 6-8 метров, будут продолжать строиться для сдачи в аренду, сохраняя баланс на рынке, считает специалист.

Он также призвал регионы разговаривать с застройщиками, а не просто запрещать микроквартиры. Жестокие, единые для всех регионов ограничения не нужны, так как ситуация везде разная – где-то новостроек вообще нет, заключил Апрелев.

Напомним, Минстрой призвал регионы следовать примеру Москвы и Подмосковья, где эти нормы по запрету на малогабаритные студии до 28 кв. метров уже введены. Сейчас пока эти меры носят рекомендательный характер, вводить ограничения по площади квартир власти не собираются.

Ранее россияне рассказали, что будут делать с малогабаритными квартирами.