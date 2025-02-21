В Москве стало больше микроквартир, несмотря на запрет

«Известия»: доля микростудий в Москве выросла до 14% за год

Доля микростудий в Москве выросла за прошедший год, несмотря на введение ограничения минимальной площади квартиры до 28 квадратных метров, пишет издание «Известия» со ссылкой на экспертов рынка.

Как пишет издание, в начале 2025 года доля таких объектов составила 14% от общего объема предложения. В январе 2024 года объем предложения такого жилья составлял 11%. Показатель вырос и в Санкт-Петербурге — с 20% до 27%. В целом по России микростудий стало больше почти на 2%, показатель вырос с 10,5 до 12,1%.

Как объяснил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев, малогабаритные квартиры были и остаются для застройщиков наиболее ликвидными вариантами.

Но даже более высокая, чем в квартирах большей площади, стоимость квадратного метра позволяет обеспечивать доступность конечной цены таких квартир для массового покупателя. По его словам, квадратный метр у микростудий стоит дороже, чем у больших квартир.

Ранее мужчины назвали наиболее желаемые помещения в квартире.